Італія не розміщуватиме свої війська в Україні в межах гарантій безпеки, - Мелоні

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у вівторок, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. Її учасники обговорювали формування спільної позиції України, ЄС і США, а також можливість розміщення іноземних військових після встановлення перемир’я.

За підсумками зустрічі Україна, Британія і Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території. Вона є першим кроком для розміщення в Україні контингенту західних країн.

Крім того, британський прем'єр Кір Стармер розповів, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби.

Зазначимо, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів, що Україна і США вирішили більшість проблем у питанні гарантій безпеки.

Кушнер наголосив, що гарантії безпеки були розроблені протягом минулого місяця в консультаціях з українцями та європейцями. При цьому сьогоднішня зустріч "коаліції охочих", за його словами, стала "великою віхою" в таких переговорах.