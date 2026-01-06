Италия не будет размещать свои войска в Украине в рамках гарантий безопасности, - Мелони

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. Ее участники обсуждали формирование общей позиции Украины, ЕС и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.

По итогам встречи Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории. Она является первым шагом для размещения в Украине контингента западных стран.

Кроме того, британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.

Отметим, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.