Італія призупинила програму "золотих віз" для громадян Росії та Білорусі

Італія вирішила призупинити дію "золотих віз" для російських і білоруських інвесторів. Це сталося із запізненням у більш ніж на рік.

Про це заявило Міністерство бізнесу та виробництва Італії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Italy 24 Press News .

У середині липня 2023 року, майже через півтора року після рекомендацій Єврокомісії після російського вторгнення в Україну, Італія призупинила програму так званих "золотих віз" для громадян Росії та Білорусії.

Міністерство опублікувало повідомлення такого типу.

"Ми повідомляємо про призупинення програми для громадян Росії та Білорусі відповідно до розпорядження президента комітету від 14 липня 2023 року згідно з рекомендацією 2028 Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Після 24 лютого 2022 року Італія видавала "золоті візи" росіянам

Зазначається, що за минулий рік Італія видала 32 російським громадянам дворічну "золоту візу".

Також в Італії уточнили, що 4 росіянам було відмовлено в наданні такої візи.

У 2022 році росіяни посіли перше місце серед усіх інвесторів, які отримали візу за програмою "Інвесторська віза в Італію". Вони випередили американців, британців та інших громадян, які не є жителями країн ЄС.

Видача "золотих віз" росіянам у Європі

Раніше повідомлялось, що Іспанія продовжує видавати посвідку на проживання росіянам за схемою "золота віза", попри те, що рік тому видачу призупинили через вторгнення в Україну.

Також Верховний суд Великої Британії постановив, що програма заохочення інвестицій у російські компанії в обмін на отримання британських "золотих віз" не відповідає імміграційним правилам.