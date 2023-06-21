У Британії для отримання "золотих віз" інвестували компаніям у РФ. Суд скасував цю схему

Верховний суд Великої Британії постановив, що програма заохочення інвестицій у російські компанії в обмін на отримання британських "золотих віз" не відповідає імміграційним правилам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення британського суду, про яке пише Bloomberg .

Запропонована Maxwell Asset Management фірма з видачі віз управлялася сім'єю росіян. Верховний суд у середу скасував попереднє рішення, в якому йшлося про те, що рішення Міністерства внутрішніх справ Великої Британії були неправомірними, відхиливши запити інвесторів Maxwell на право залишитися в країні.

Уряд запровадив програму золотої візи 1994 року, надавши право на перебування у Великій Британії в обмін на значні інвестиції від заможних людей.

Інвесторам Maxwell було надано позики в рамках їхньої заявки, причому переважну більшість цих грошей було інвестовано в російські компанії, а не в британські, що фактично суперечило цілям програми. "Золоті візи" піддавалися критиці як легкий спосіб проникнення брудних грошей у британську систему, і минулого року уряд відмовився від них.

Які наслідки це матиме

"Це рішення стане величезним полегшенням для уряду, але є кілька серйозних запитань, які слід поставити щодо того, як ця схема, яка, мабуть, приносила користь Росії під час її вторгнення в Україну, взагалі була дозволена", - сказала старший юридичний дослідник Spotlight on Corruption Хелен Тейлор.

Це рішення може вплинути і на інші схеми, в яких китайські інвестори отримували золоті візи обхідними шляхами. Dolfin Financial, фірма з управління активами, яка пропонувала клієнтам послуги "золотої візи", пообіцяла клієнтам можливість отримати їх за зниженими цінами. Частину цих грошей було вкладено в боргові зобов'язання, випущені компаніями, що належать директорам Dolfin та їхній родині.

Судді Верховного суду заявили у своїй постанові, що програма не дає інвесторам Maxwell права на отримання золотих віз, оскільки гроші завжди перебували під повним контролем заявників.