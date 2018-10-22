Італія визнає порушення правил ЄС у бюджеті

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Конте назвав неприйнятними негативні висловлювання європейських чиновників про бюджет ще до того, як Італія представила свою позицію

Італія готова обговорювати з Європейською комісією положення національного бюджету на наступний рік, але буде дотримуватися свого фінансового "маневру". Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на зустрічі з іноземною пресою, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ansa.

"У листі до ЄС ми хочемо пояснити наш маневр, ми пояснили напрямок нашої економічної політики, цілі, які ми маємо намір досягти, але ми готові сісти за стіл і продовжувати взаємодію з Європейською комісією", - сказав Конте.

Конте кілька разів повторив, що хоче конструктивного діалогу з Брюсселем і не ставить під сумнів роль Єврокомісії.

У той же час, він назвав неприйнятними негативні висловлювання європейських чиновників про бюджет ще до того, як Італія представила свою позицію.

"Якщо комісар ЄС перед легким маневруванням і до того, як прийшов лист ЄС, каже, що цей маневр буде відкинутий, то я вважаю, що це неприйнятно", - сказав Конте.

Зазначимо, Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС.