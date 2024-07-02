Італія призначила нового посла в Україні
Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Італії у Twitter.
"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Із січня 2020 року до квітня 2024 року Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії. З липня 2024 року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.
Допомога Україні від Італії
Італія продовжує надавати військову допомогу Україні, нещодавно схваливши продовження поставок зброї до кінця 2024 року. Загалом Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою та боєприпасами.
Італійські інструктори навчають українських військових користуватися західною зброєю. Хоча Італія не розкриває точні типи і кількість наданої зброї, вона відіграє істотну роль у зміцненні обороноздатності України.
Раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакету допомоги.
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