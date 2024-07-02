ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія призначила нового посла в Україні

Вівторок 02 липня 2024 11:22
UA EN RU
Італія призначила нового посла в Україні Фото: посол Італії в Україні Карло Формоза (x.com/ItalyMFA_int)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Італії у Twitter.

"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Із січня 2020 року до квітня 2024 року Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії. З липня 2024 року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.

Допомога Україні від Італії

Італія продовжує надавати військову допомогу Україні, нещодавно схваливши продовження поставок зброї до кінця 2024 року. Загалом Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою та боєприпасами.

Італійські інструктори навчають українських військових користуватися західною зброєю. Хоча Італія не розкриває точні типи і кількість наданої зброї, вона відіграє істотну роль у зміцненні обороноздатності України.

Раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакету допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Дипломатичні відносини
NEWS
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро