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Италия назначила нового посла в Украине

Вторник 02 июля 2024 11:22
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Италия назначила нового посла в Украине Фото: посол Италии в Украине Карло Формоза (x.com/ItalyMFA_int)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Италии назначило нового посла в Украине. Им стал Карло Формоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Италии в Twitter.

"Приветствуем Карло Формозу, нового посла Италии в Украине", - говорится в сообщении.

С января 2020 года до апреля 2024 года Карло Формоза занимал должность посла Италии в Португалии. С июля 2024 года он начал свою дипломатическую миссию в Украине, став преемником Пьера Франческо Дзадзо на этом посту.

Помощь Украине от Италии

Италия продолжает оказывать военную помощь Украине, недавно одобрив продление поставок оружия до конца 2024 года. В общем, Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

Итальянские инструкторы обучают украинских военных пользоваться западным оружием. Хотя Италия не раскрывает точные типы и количество предоставленного оружия, оно играет существенную роль в укреплении обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

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