Италия назначила нового посла в Украине

Министерство иностранных дел Италии назначило нового посла в Украине. Им стал Карло Формоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Италии в Twitter.

"Приветствуем Карло Формозу, нового посла Италии в Украине", - говорится в сообщении. С января 2020 года до апреля 2024 года Карло Формоза занимал должность посла Италии в Португалии. С июля 2024 года он начал свою дипломатическую миссию в Украине, став преемником Пьера Франческо Дзадзо на этом посту.