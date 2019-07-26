ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Италия пригрозила штрафом в один млн евро за спасение мигрантов

Новости » Политика    26.07.2019 - 01:02
Италия пригрозила штрафом в один млн евро за спасение мигрантов
Иллюстративное фото (AFP)

Соответствующий законопроект поддержали в парламенте страны

Нижняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, согласно которому судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды. Об этом пишет DW.

Кроме того, закон, в случае его принятия, позволит конфисковать суда спасателей, которые нарушат запрет на заход в итальянские порты.

Издание отмечает, что тем самым правопопулистское правительство Италии усиливает давление на благотворительные организации, занимающиеся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море. 

В июне в стране был подписан так называемый Декрет о безопасности, который позволяет накладывать на капитанов судов, без разрешения пересекших морскую границу Италии, штраф от 10 до 50 тысяч евро. Чтобы предоставить этому документу статус закона, он был с соответствующими изменениями внесен и принят нижней палатой парламента. Для вступления в силу законопроект должны поддержать еще и в итальянском Сенате, где правительственная коалиция также располагает большинством.

Ранее сообщалось, что власти Италии закрыли крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. 

РБК-Украина писало, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что Италии следует впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Однако в ответ глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался открывать гавани страны для приема судов. 

США меняют правила для получения убежища Число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Туниса возросло
Новости Украины ИталияМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь