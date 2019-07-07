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Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами

Новости » Общество    07.07.2019 - 01:42
Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)

Судно с 41 спасенным мигрантом прибыло в итальянский порт

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что Италии следует впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Зеехофер особо выделил необходимость скорейшего принятия решения, которое будет основано на совместной ответственности.

В ответ глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался открывать гавани страны для приема судов. Он призвал официальный Берлин лишить немецких флагов суда, которые "помогают торговцам людьми и контрабандистам", а также вернуть своих граждан, которые "нарушают итальянские границы".

Между тем спасательное судно "Alex" с 41 спасенным мигрантом прибыло в итальянский порт Лампедузу вопреки запрету властей. Однако корабль "Alan Kurdi" с 65 беженцами пока не стал входить в территориальные воды Италии. При этом ранее ФРГ согласилась принять часть спасенных "в рамках решения о европейской солидарности".

Ранее сообщалось, что в Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонуло судно, на котором они плыли в направлении Европы. 

РБК-Украина писало, что на юго-западе Турции у берегов курортного района Бодрум перевернулось и затонуло судно с нелегальными мигрантами.

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