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Італія погрожує штрафом в один млн євро за порятунок мігрантів

Новини » Політика    26.07.2019 - 01:02
Італія погрожує штрафом в один млн євро за порятунок мігрантів
Ілюстративне фото (AFP)

Відповідний законопроект підтримали в парламенті країни

Нижня палата італійського парламенту схвалила законопроект, згідно з яким суднам і організаціям, що рятують мігрантів у Середземному морі, може загрожувати штраф до одного мільйона євро в тому випадку, якщо вони без дозволу влади увійдуть в італійські територіальні води. Про це пише DW.

Крім того, закон, у разі його прийняття, дозволить конфіскувати судна рятувальників, які порушать заборону на захід в італійські порти.

Видання зазначає, що тим самим правопопулістський уряд Італії посилює тиск на благодійні організації, які займаються порятунком нелегальних мігрантів у Середземному морі.

У червні в країні був підписаний так званий Декрет про безпеку, який дозволяє накладати на капітанів суден, без дозволу перетнули морський кордон Італії, штраф від 10 до 50 тисяч євро. Щоб надати цьому документу статус закону, він був з відповідними змінами внесений і прийнятий нижньою палатою парламенту. Для набуття чинності законопроект повинні підтримати ще й в італійському Сенаті, де урядова коаліція також має більшість.

Раніше повідомлялося, що влада Італії закрили найбільший в Європі табір для біженців, розташований в маленькому містечку Мінея на острові Сицилія.

РБК-Україна писало, що глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що Італії слід впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Однак у відповідь глава МВС Італії Маттео Сальвини відмовився відкривати гавані країни для прийому суден.

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