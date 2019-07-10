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Италия закрыла крупнейший в Европе лагерь для беженцев

Новости » Общество    10.07.2019 - 03:19
Италия закрыла крупнейший в Европе лагерь для беженцев
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Лагеря планируют заменить на более контролируемые центры

Власти Италии во вторник, 9 июля, закрыли некогда крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что прибывший на официальную церемонию министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приветствовал этот шаг. По его словам, закрытие лагеря позволит государству "сэкономить много денег".

Политик пообещал бывшим сотрудникам лагеря новые рабочие места, заявив, что Сицилия и Минео не могут строить свое будущее на иммиграции. Он также добавил, что в будущем не должно больше быть гигантских лагерей - их должны заменить "меньшие и более контролируемые центры".

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что Италии следует впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Однако в ответ глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался открывать гавани страны для приема судов. 

РБК-Украина писало, что Европейская комиссия может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки, из-за растущего количества мигрантов из этих стран.

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