Италия подтвердила заражение украинки коронавирусом

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Состояние больной украинки не критическое

Глава Национальной службы гражданской защиты Италии Анджело Боррелли подтвердил случай заражения коронавирусом гражданки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание la Citta.

По словам Боррелли, повторные анализы 26-летней украинки, проведенные в Риме, подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас состояние гражданки Украины не критическое, она находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе.

Напомним, вчера в итальянских СМИ появилась информация об обнаружении коронавируса у гражданки Украины. Однако министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что сейчас нет официальных подтверждений заражения украинки коронавирусом.

Кроме того, вчера заместитель министра здравоохранения'я Украины Виктор Ляшко отмечал, что в пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусом. Все зараженные граждане находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Также сообщалось, что Украина не планирует проводить эвакуацию своих граждан из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Эвакуация не рассматривается по двум причинам. Одна из них - открытое воздушное пространство и другое транспортное сообщение.