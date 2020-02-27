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Минздрав пока не подтверждает заражение коронавирусом украинки в Италии

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 10:06
Минздрав пока не подтверждает заражение коронавирусом украинки в Италии
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой

В Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки. Об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой. Они сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.

"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим",- рассказала она.

По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритичном состоянии.

"Сейчас она (гражданка Украины, - ред.) находится в Неаполе. Ее состояние - не критическое. Родственники, которых она навестила - тоже на карантине", - добавила она.

Напомним, итальянские издания писали, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.

РБК-Украина писало, что в Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, выросло до 400 человек. Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерли), Эмилия-Романия (47 случаев, один умерший).

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