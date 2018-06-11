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Италия поддерживает подход НАТО в отношениях с Россией

НовостиПолитика    11.06.2018 - 12:43
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

НАТО придерживается линии "двойного подхода" в отношении РФ (С одной стороны - крепкая оборона и сдерживание, с другой - диалог)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна поддерживает двойной подход Североатлантического альянса (НАТО) в отношениях с Россией. Об этом он сказал на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник, сообщает Huffingtonpost.it.

"Мы также обсудили деликатную тему отношений с РФ. После кризиса в Украине в 2014 году НАТО придерживается линии "двойного подхода" (С одной стороны - крепкая оборона и сдерживание, с другой - диалог). Мы подтверждаем приверженность этому подходу", - заявил итальянский премьер.

Также Конте отметил, что санкции должны быть не самоцелью, а инструментом, который "не должен подавлять развитие здоровых отношений с российским гражданским обществом".

Напомним, что ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за просмотр существующего режима санкций в отношении России.

Также добавим, что ранее Конте согласился, что Россию надо вернуть в G8.

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Теги публикации: Италия, НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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