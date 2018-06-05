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В Італії будуть переглядати санкції проти Росії

НовиниПолітика    05.06.2018 - 14:45
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Прем’єр-міністр Італії впевнений, що їхні санкції становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд існуючого режиму санкцій. Про це повідомляє агентство ANSA.

Як повідомляється, прем'єр заявив, що Італія зберігає тверду відданість Північноатлантичному альянсу.

"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз" - сказав Конте.

"Ми будемо просувати перегляд системи санкцій, наполягаючи на тому, що вони становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії" - наголосив він.

Нагадаємо, що 1 червня 2018 року Джузеппе Конте став прем’єр-міністром Італії. Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів.

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Теги публікації: Російська Федерація, Італія, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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