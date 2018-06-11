Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Італія підтримує підхід НАТО у відносинах з Росією

НовиниПолітика    11.06.2018 - 12:43
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" щодо РФ (З одного боку - міцна оборона та стримування, з іншого - діалог)

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його країна підтримує подвійний підхід Північноатлантичного альянсу (НАТО) у відносинах з Росією. Про це він сказав на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції у понеділок, повідомляє Huffingtonpost.it.

"Ми також обговорили делікатну тему відносин з РФ. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (З одного боку - міцна оборона та стримування, з іншого - діалог). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу", - заявив італійський прем’єр.

Також Конте відзначив, що санкції повинні бути не самоціллю, а інструментом, який "не має пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд існуючого режиму санкцій щодо Росії.

Також додамо, що раніше Конте погодився, що Росію треба повернути у G8.

Трамп дорікнув Німеччині за недостатнє фінансування НАТО В Італії можуть закрити порти для рятувальних суден з біженцями
Теги публікації: Італія, НАТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся