Італія підтримує підхід НАТО у відносинах з Росією

НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" щодо РФ (З одного боку - міцна оборона та стримування, з іншого - діалог)

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його країна підтримує подвійний підхід Північноатлантичного альянсу (НАТО) у відносинах з Росією. Про це він сказав на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції у понеділок, повідомляє Huffingtonpost.it.

"Ми також обговорили делікатну тему відносин з РФ. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (З одного боку - міцна оборона та стримування, з іншого - діалог). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу", - заявив італійський прем’єр.

Також Конте відзначив, що санкції повинні бути не самоціллю, а інструментом, який "не має пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд існуючого режиму санкцій щодо Росії.

Також додамо, що раніше Конте погодився, що Росію треба повернути у G8.