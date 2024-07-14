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Італія планує відновити ядерну енергетику в країні, - FT

Неділя 14 липня 2024 20:30
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Італія планує відновити ядерну енергетику в країні, - FT Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні прагне відновити в країні ядерну енергетику, щоб зменшити викиди вуглекислого газу в повітря. Останню АЕС там закрили понад 30 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, влада Італії планує запровадили законодавство, яке дозволить інвестували в малі модульні ядерні реакції. Їх зможуть ввести в експлуатацію упродовж 10 років.

Міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Джільберто Пічетто зазначив, що до 2050 року атомна енергетика повинна забезпечувати щонайменше 11% загального споживання електроенергії в країні. Для забезпечення безперервного постачання чистої енергії, уряд Італії прагне встановити квоту на ядерну енергію.

Пічетто також підкреслив, що відновлювані технології, такі як сонячна і вітрова енергетика, не можуть забезпечити необхідну безпеку.

Що відомо про ядерну енергетику в Італії

Financial Times пише, що в 1960-1970-х роках Італія побудувала чотири атомні електростанції і планувала розширення ядерних потужностей. Однак після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році більшість італійців проголосували на національному референдумі за припинення субсидій на розробку нових реакторів. Остання АЕС в Італії припинила свою роботу в 1990 році.

Колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі намагався відновити ядерну енергетику, ухваливши відповідний закон і розробивши контракти на будівництво нових реакторів. Проте на референдумі 2011 року 90% італійців висловилися проти таких планів.

Сьогоднішні опитування показують, що 37% італійців вважають ядерну енергетику корисною для країни за умови, якщо ця технологія буде безпечнішою. Водночас 25% респондентів категорично проти відновлення ядерної програми через питання безпеки.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривають проблеми зі світлом через російські атаки. Енергетики вимушені використовувати так звану систему чергування для обмеження споживання електроенергії. Так, якщо припустити, що потрібно вимикати 5 черг споживачів одночасно, то світло буде доступне лише 4 години на добу.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці України повинна покращиться вже з 20-х чисел липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерстві енергетики сподіваються, що до осені Україна зможе імпортувати більшу кількість електроенергії.

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