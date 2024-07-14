Италия планирует возобновить ядерную энергетику в стране, - FT

Правительство Италии во главе с Джорджией Мэлони стремится восстановить в стране ядерную энергетику, чтобы снизить выбросы углекислого газа в воздух. Последнюю АЭС там закрыли более 30 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как пишет издание, власти Италии планируют ввести законодательство, которое позволит инвестировать в малые модульные ядерные реакции. Их смогут ввести в эксплуатацию в течение 10 лет.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пичетто отметил, что к 2050 году атомная энергетика должна обеспечивать не менее 11% общего потребления электроэнергии в стране. Для обеспечения непрерывной поставки чистой энергии правительство Италии стремится установить квоту на ядерную энергию.

Пичетто также подчеркнул, что возобновляемые технологии, такие, как солнечная и ветровая энергетика, не могут обеспечить необходимую безопасность.

Что известно о ядерной энергетике в Италии

Financial Times пишет, что в 1960–1970-х годах Италия построила четыре атомных электростанции и планировала расширение ядерных мощностей. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году большинство итальянцев проголосовало на национальном референдуме за прекращение субсидий на разработку новых реакторов. Последняя АЭС в Италии прекратила свою работу в 1990 году.

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони пытался восстановить ядерную энергетику, утвердив соответствующий закон и разработав контракты на строительство новых реакторов. Однако на референдуме 2011 года 90% итальянцев высказались против таких планов.

Сегодняшние опросы показывают, что 37% итальянцев считают ядерную энергетику полезной для страны при условии, если эта технология будет более безопасной. В то же время 25% респондентов категорически против возобновления ядерной программы из-за безопасности.