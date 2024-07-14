Міненерго сподівається, що Україна восени зможе імпортувати більше електрики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.

"Дуже сподіваємося, що на осінь ми вже матимемо збільшені потужності, щоб ми могли імпортувати більше електроенергії. Бо це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми у тому числі", - зазначила вона.

Гринчук пояснила, що міністерство постійно працює над тим, щоб збільшувати саме цю технічну можливість отримання електроенергії від країн-сусідів.

"Необхідно розуміти, що будь-яке виробництво електроенергії в інших країнах все одно впиратиметься у технічну спроможність пропуску цієї електроенергії", - пояснила вона.

Заступниця міністра також відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.