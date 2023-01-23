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Італія планує повністю відмовитися від російського газу до 2025 року

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Італія, Понеділок 23 січня 2023 16:46
Італія планує повністю відмовитися від російського газу до 2025 року Фото: генеральний директор нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці (facebook.com/CDescalzi)
Автор: Тетяна Зарембо

Італія підписала угоди з кількома країнами щодо розширення альтернативних джерел енергії після вторгнення Москви в Україну, а Алжир змінив Росію як найбільшого постачальника газу в Італію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання ANSA.

Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці, супроводжуючи прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні під час офіційного візиту до Алжиру.

"Я оптимістично налаштований, що ми зможемо скоротити російські поставки газу до нуля взимку 2024-2025 років. Я б сказав, що якщо ми будемо продовжувати так, як є, все піде в правильному напрямку", - сказав Дескальці.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 млрд кубометрів газу, в 2022-му - 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

"Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно на зиму 2024/25 року", - прокоментував Клаудіо Дескальці.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Франція і Німеччина працюватимуть спільно над загальними механізмами закупівель газу.

Крім того, ми писали, що ціни на природний газ в Європі показали перше тижневе зростання з початку грудня.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру та більше не залежить від російських енергоносіїв.

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