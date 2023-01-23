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Италия планирует полностью отказаться от российского газа к 2025 году

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Италия, Понедельник 23 января 2023 16:46
Италия планирует полностью отказаться от российского газа к 2025 году Фото: генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци (facebook.com/CDescalzi)
Автор: Татьяна Зарембо

Италия подписала соглашения с несколькими странами о расширении альтернативных источников энергии после вторжения Москвы в Украину, а Алжир сменил Россию как крупнейшего поставщика газа в Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Об этом заявил гендиректор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, сопровождая премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время официального визита в Алжир.

"Я оптимистично настроен, что мы сможем сократить российские поставки газа до нуля зимой 2024-2025 годов. Я бы сказал, что если мы будем продолжать так, как есть, все пойдет в правильном направлении", - сказал Дескальце.

По его словам, Алжир ежегодно увеличивает поставки газа в Италию. В частности, в 2021 году Италия получила 21 млрд кубометров газа, в 2022-м - 25 млрд, а в 2023 году планирует получить 28 млрд кубометров газа.

"Прогноз об отказе от поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно на зиму 2024/25 года", - прокомментировал Клаудио Дескальци.

На днях РБК-Украина сообщало, что Франция и Германия будут работать совместно над общими механизмами закупок газа.

Кроме того, мы писали, что цены на газ в Европе показали первый недельный рост с начала декабря.

Напомним, Германия заявила, что полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

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