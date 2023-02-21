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Італія планує офіційно визнати Голодомор геноцидом українців

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Київ, Вівторок 21 лютого 2023 21:58
Італія планує офіційно визнати Голодомор геноцидом українців Фото: Італія планує офіційно визнати Голодомор геноцидом українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Парламент Італії має намір визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Планується розглянути відповідний проект резолюції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави наголосив, що визнання Голодомору геноцидом українців - дуже важливе, зокрема, тому що цього року буде вже 90 річниця трагедії.

"Пані прем'єр-міністр повідомила мені, що комітет із закордонних справ парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення, і ми очікуємо, що найближчим часом відповідну резолюцію буде підтримано парламентом Італії", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також ми писали, що Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом українців.

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Володимир Зеленський Італія Голодомор
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