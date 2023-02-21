Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Италии Джорджей Мелони.

Глава государства подчеркнул, что признание Голодомора геноцидом украинцев - очень важно, в частности, потому что в этом году будет уже 90 годовщина трагедии.

"Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение, и мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", - рассказал Зеленский.