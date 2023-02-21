Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев
Парламент Италии намерен признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Планируется рассмотреть соответствующий проект резолюции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Италии Джорджей Мелони.
Глава государства подчеркнул, что признание Голодомора геноцидом украинцев - очень важно, в частности, потому что в этом году будет уже 90 годовщина трагедии.
"Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение, и мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", - рассказал Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Также мы писали, что Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинцев.
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