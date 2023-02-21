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Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев

Новина українською →
Киев, Вторник 21 февраля 2023 21:58
Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев Фото: Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Италии намерен признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Планируется рассмотреть соответствующий проект резолюции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Италии Джорджей Мелони.

Глава государства подчеркнул, что признание Голодомора геноцидом украинцев - очень важно, в частности, потому что в этом году будет уже 90 годовщина трагедии.

"Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение, и мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также мы писали, что Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинцев.

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Владимир Зеленский Италия Голодомор
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