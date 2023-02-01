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Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Софія, Середа 01 лютого 2023 16:21
Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу Фото: Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Сега" .

Сьогоднішнім рішенням Національних зборів було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада.

Пропозицію одноголосно підтримала більшість депутатів болгарського уряду.

Зазначимо, що у 2006 році парламент Болгарії визнав Голодомор українським геноцидом.

Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українців.

"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору і відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав він у Twitter.

Також рішення парламенту Болгарії привітав голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я вдячний усім депутатам болгарського парламенту, які підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Це гідна данина пам'яті мільйонів його невинних жертв, у тому числі членів болгарської громади. Пам'ятаємо разом", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також у середині грудня Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців.

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