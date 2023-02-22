Італія підтримає активізацію партнерства України та НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію президента України Володимира Зеленського прем'єра Італії Джорджі Мелоні.

"Відновлюючи запевнення у відданості Альянсу політиці відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО 2022 року та Декларації Мадридського саміту, Італійська Республіка підтримуватиме активізацію партнерства НАТО з Україною", - йдеться у спільній декларації, яка була підписана в Києві 21 лютого.

Нагадаємо, прем'єр Італії Джорджа Мелоні 21 лютого відвідала Київ із робочим візитом.

Також повідомлялося, що Італія розглядає можливість постачання додаткового ППО для України, проте питання передачі літаків поки не стоїть на порядку денному.

Крім того, Італія планує провести конференцію з питань відновлення України, яка має відбутися у квітні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.