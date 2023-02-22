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Италия поддержит активизацию партнерства Украины и НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство Италии намерено в дальнейшем поддерживать активизацию партнерства Украины и стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию президента Украины Владимира Зеленского премьера Италии Джорджи Мелони.

"Возобновляя заверения в приверженности Североатлантическому союзу политике открытых дверей НАТО в соответствии с Стратегической концепцией НАТО 2022 года и Декларацией Мадридского саммита, Итальянская Республика будет поддерживать активизацию партнерства НАТО с Украиной", - говорится в совместной декларации, которая была подписана в Киеве 21 февраля.

Напомним, премьер Италии Джорджа Мелони 21 февраля посетила Киев с рабочим визитом.

Также сообщалось, что Италия рассматривает возможность поставки дополнительного ПВО для Украины, однако вопрос передачи самолетов пока не стоит на повестке дня.

Кроме того, Италия планирует провести конференцию по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в апреле этого года.

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Владимир ЗеленскийНАТОИталия