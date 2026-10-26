Італія підготувала новий пакет військової допомоги Україні, попри політичні суперечки

"Моя позиція добре відома: ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Наступний пакет військової допомоги вже готовий, ми надішлемо його до Києва якомога швидше", - наголосив він.

Заява очільника італійського МЗС пролунала у відповідь на слова віцепрем’єр-міністра та міністра транспорту Маттео Сальвіні. Раніше той публічно заявив, що домагатиметься припинення економічної та військової підтримки України з боку Італії.

Внутрішньопартійні зміни в Італії

Суперечки виникли після того, як Сальвіні переобрали лідером партії "Ліга". На позачерговому з’їзді він здобув перемогу над колишнім міністром туризму Массімо Гаравалью.

Водночас частина поміркованих однопартійців висловила невдоволення. Вони критикують курс на зміщення партії у бік правих позицій, а також вважають, що політичній силі варто повернутися до фокусу на проблемах Північної Італії.