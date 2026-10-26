RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Италия подготовила новый пакет военной помощи Украине, несмотря на политические споры

17:29 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Антонио Таяни (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый пакет военной помощи для Украины от Италии уже готов к отправке. Рим будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько это потребуется.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

"Моя позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Следующий пакет военной помощи уже готов, мы пришлем его в Киев как можно скорее", - подчеркнул он.

Заявление главы итальянского МИД прозвучало в ответ на слова вице-премьер-министра и министра транспорта Маттео Сальвини. Ранее он публично заявил, что будет добиваться прекращения экономической и военной поддержки Украины со стороны Италии.

Внутрипартийные перемены в Италии

Споры возникли после того, как Сальвини переизбрали лидером партии "Лига". На внеочередном съезде он одержал победу над бывшим министром туризма Массимо Гаравалью.

В то же время часть умеренных однопартийцев выразила недовольство. Они критикуют курс на смещение партии в сторону правых позиций, а также считают, что политической силе следует вернуться к фокусу на проблемах Северной Италии.

Напомним, Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в значительной степени свернул прямую финансовую и военную помощь Украине. В то же время победа Демократической партии на предстоящих выборах может кардинально изменить ситуацию.

Отметим, в Венгрии главы семи городов и четырех районов Будапешта, которые имеют украинские города-побратимы, опубликовали открытое письмо с призывом поддержать Украину в преддверии сложной зимы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаИталияВоенная помощь