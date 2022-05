Італія передасть 45 пожежних машин українським рятувальникам, - Єврокомісія

“Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені до України”, - йдеться у повідомленні ЄК.

Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine.



This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.



The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine