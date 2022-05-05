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Італія передасть 45 пожежних машин українським рятувальникам, - Єврокомісія

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Четвер 05 травня 2022 14:43
Італія передасть 45 пожежних машин українським рятувальникам, - Єврокомісія Фото: пожежна машина (ілюстрація) (facebook com mvs gov ua)
Автор: РБК-Україна

Італійська влада розпочала передачу 45 пожежних машин Україні. Автомобілі вже перебувають у Словаччині та незабаром будуть доставлені для потреб українських рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.

“Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені до України”, - йдеться у повідомленні ЄК.

Нагадаємо, що раніше Британія подарувала Україні низку техніки, серед якої: нові машини швидкої допомоги і пожежні машини.

Також пожежники та рятувальники Франції доставили в Україну 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання.

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