Італія передасть 45 пожежних машин українським рятувальникам, - Єврокомісія
Італійська влада розпочала передачу 45 пожежних машин Україні. Автомобілі вже перебувають у Словаччині та незабаром будуть доставлені для потреб українських рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.
“Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені до України”, - йдеться у повідомленні ЄК.
Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine.— European Commission (@EU_Commission) May 5, 2022
This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.
The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine
Нагадаємо, що раніше Британія подарувала Україні низку техніки, серед якої: нові машини швидкої допомоги і пожежні машини.
Також пожежники та рятувальники Франції доставили в Україну 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання.
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