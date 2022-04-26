Британия передает Украине новые автомобили "скорой" и пожарную технику, - Джонсон

Новые машины скорой помощи, пожарные машины, финансирование экспертов в сфере охраны здоровья и медицинские средства, спасающие жизни, дарятся Украине в рамках неизменной солидарности Великобритании с страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-минстра Великобритании Бриса Джонсона.

Великобритания поставляет в Украину 22 новые машины скорой помощи - в дополнение к уже анонсированных NHS Trusts - оснащены аптечками и медицинскими сумками. В ближайшие дни они должны выехать в Украину. Это прямой ответ на запрос украинского правительства, сообщил Джонсон.

Также, еще две колонны из более 40 пожарных машин, наполненных тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных рукавов и почти 10 000 единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже предоставляют жизненно важную поддержку пожарным на передовой.

Великобритания уже выделили кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов США для поддержки многосторонних банков развития, таких как Всемирный банк, чтобы поддержать экономику Украины и позволить Правительству в Киеве продолжать предоставлять основные услуги. Общая сумма гуманитарной помощи для решения текущего кризиса в Украине составляет около 400 миллионов фунтов стерлингов.

"Великобритания помогает укрепить способность Украины, чтобы жестокое вторжение Путина провалилось", - написал Борис Джонсон.