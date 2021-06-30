Италия передала властям Афганистана военную базу в провинции Герат

По словам афганских военных, итальянские войска вывезли с базы Герата всю технику, а часть ее уничтожили. Последние недели в лагере раздавались взрывы, и представители местных властей заявили, что большое количество бронетехники и тяжелого вооружения уничтожены перед эвакуацией итальянского контингента.

"Нам от итальянцев ничего не осталось", - заявил изданию Сайед Эмаль Паша, командующий афганской дивизией ВВС.

Директор аэропорта Герата Абдул Шахир Салехи рассказал, что после вывода итальянский военных контроль над воздушной гаванью перейдет правительству Афганистана.