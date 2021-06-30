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Италия передала властям Афганистана военную базу в провинции Герат

Автор: Дмитрий Кузнецов

Итальянские военные передали правительству Афганистану контроль над войсковой базой в северо-западной провинции Герат. После вывода контингента Италии местным властям также будет передан аэропорт Герата.

Об этом в среду сообщил телеканал Tolo News.

По словам афганских военных, итальянские войска вывезли с базы Герата всю технику, а часть ее уничтожили. Последние недели в лагере раздавались взрывы, и представители местных властей заявили, что большое количество бронетехники и тяжелого вооружения уничтожены перед эвакуацией итальянского контингента.

"Нам от итальянцев ничего не осталось", - заявил изданию Сайед Эмаль Паша, командующий афганской дивизией ВВС.

Директор аэропорта Герата Абдул Шахир Салехи рассказал, что после вывода итальянский военных контроль над воздушной гаванью перейдет правительству Афганистана.

Напомним, 29 июня Северная Македония завершила вывод своего воинского контингента из Афганистана.

Отметим, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

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ИталияАфганистанвоенные