Северная Македония завершила вывод своих военных из Афганистана

Северная Македония закончила вывод своего воинского контингента из Афганистана , который принимал участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Северная Македония вывела свои войска из Афганистана в соответствии с решением всех стран - членов НАТО о завершении миссии "Решительная поддержка", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этому событию будет приурочена торжественная церемония, в которой примет участие президент Северной Македонии Стево Пендаровски и глава Минобороны страны Радмила Шекеринская.

Воинский контингент Северной Македонии в Афганистане насчитывало около 3 тысяч военнослужащих. Он входил в состав Международных сил содействия безопасности, возглавляемых НАТО. Военные балканской страны принимали участие в миссии Альянса "Решительная поддержка".

Фото: Северная Македония вывела своих военных из Афганистана (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)