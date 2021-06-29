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Северная Македония завершила вывод своих военных из Афганистана

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Загреб, Вторник 29 июня 2021 16:07
Северная Македония завершила вывод своих военных из Афганистана Фото: Северная Македония вывела своих военных из Афганистана (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Северная Македония закончила вывод своего воинского контингента из Афганистана, который принимал участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Об этом сообщило Минобороны страны.

"Северная Македония вывела свои войска из Афганистана в соответствии с решением всех стран - членов НАТО о завершении миссии "Решительная поддержка", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этому событию будет приурочена торжественная церемония, в которой примет участие президент Северной Македонии Стево Пендаровски и глава Минобороны страны Радмила Шекеринская.

Воинский контингент Северной Македонии в Афганистане насчитывало около 3 тысяч военнослужащих. Он входил в состав Международных сил содействия безопасности, возглавляемых НАТО. Военные балканской страны принимали участие в миссии Альянса "Решительная поддержка".

Фото: Северная Македония вывела своих военных из Афганистана (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)

Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Отметим, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

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