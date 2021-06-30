Італія передала владі Афганістану військову базу в провінції Герат

Італійські військові передали уряду Афганістану контроль над військовою базою в північно-західній провінції Герат. Після виведення контингенту Італії місцевій владі також буде переданий аеропорт Герата.
Про це в середу повідомив телеканал Tolo News.
За словами афганських військових, італійські війська вивезли з бази Герата всю техніку, а частину її знищили. Останні тижні в таборі лунали вибухи, і представники місцевої влади заявили, що велика кількість бронетехніки і важкого озброєння знищені перед евакуацією італійського контингенту.
"Нам від італійців нічого не залишилося", - заявив виданню Сайед Паша, командувач афганською дивізією ВПС.
Директор аеропорту Герата Абдул Шахір Салехі розповів, що після виведення італійський військових контроль над повітряною гаванню перейде уряду Афганістану.
Нагадаємо, 29 червня Північна Македонія завершила виведення свого військового контингенту з Афганістану.
Зазначимо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.