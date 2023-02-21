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Італія навряд чи надасть Україні винищувачі, - голова МЗС Таяні

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Італія поки не обговорювала можливу передачу Україні винищувачів, але такий крок малоймовірний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю італійській газеті La Stampa, яку приводить CNN.

Він зазначив, що питання відправки винищувачів поки що не обговорювалося, але будь-яка така передача повинна здійснюватися в координації з партнерами Італії.

"Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумувати, які літаки їм відправляти, тому що поставляти українцям різні моделі немає сенсу... Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів", - сказав Таяні.

Таяні також зазначив, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні перебуває сьогодні з візитом у Києві, аби запевнити президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці Італією України.

Так, Таяні нагадав, що Італія вже затвердила шостий пакет допомоги. До того ж, через кілька тижнів у співпраці з Францією Україні відправлять зенітний ракетний комплекс Samp-T.

Окрім того, за його словами, Італія входить до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів: "Ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни".

При цьому раніше повідомлялося, що Італія може надіслати п'ять винищувачів Україні, якщо не буде першою серед країн.

РБК-Україна писало, що Мелоні вже прибула до Києва та має зустрітися із Зеленським.

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