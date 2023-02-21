Италия вряд ли предоставит Украине истребители, - глава МИД Таяни

Он отметил, что вопрос о отправке истребителей пока не обсуждался, но любая такая передача должна осуществляться в координации с партнерами Италии.

"Нам придется координировать действия с нашими союзниками, придумывать, какие самолеты им отправлять, потому что поставлять украинцам разные модели нет смысла... Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", - сказал Таяни.

Таяни также отметил, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони находится сегодня с визитом в Киеве, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Италией Украины.

Так, Таяни напомнил, что Италия уже утвердила шестой пакет помощи. К тому же через несколько недель в сотрудничестве с Францией Украине отправят зенитный ракетный комплекс Samp-T.

Кроме того, по его словам, Италия входит в число стран, которы конфисковали наибольшее количество средства у российских олигархов: "Мы говорим о более чем 2 миллиардах, деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны".

При этом ранее сообщалось, что Италия может отправить пять истребителей Украине, если не будет первой среди стран.

РБК-Украина писало, что Мелони уже прибыла в Киев и должна встретиться с Зеленским.

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