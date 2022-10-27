Італія намагається зберегти свій завод, що належить російському "Лукойлу", - ЗМІ

За інформацією видання, Італія намагається виграти час, щоб домовитися про продаж заводу.

Нафтопереробний завод ISAB компанії "Лукойл" на Сицилії може постраждати від ембарго на морські постачання російської нафти, що набирає чинності 5 грудня, що поставить під загрозу робочі місця на бідному півдні Італії та переробні потужності країни.

Хоча санкції не торкнулися "Лукойлу", завод ISAB був змушений покладатися виключно на російську нафту після того, як банки-кредитори припинили фінансування та перестали надавати гарантії, необхідні заводу для покупки нафти в альтернативних постачальників.

Джерела Reuters повідомили, що уряд намагався знайти способи гарантувати, що завод зможе отримувати фінансування від кредиторів та залишатись у робочому стані. Продаж неросійським покупцям запобігатиме закриття заводу ISAB, на який припадає близько 20% італійських нафтопереробних потужностей і на якому безпосередньо зайнято близько 1000 робітників.