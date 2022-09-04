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В Италии хотят, чтобы ЕС покрывал расходы за санкции против России

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Рим, Воскресенье 04 сентября 2022 12:05
В Италии хотят, чтобы ЕС покрывал расходы за санкции против России Фото: в Италии хотят от ЕС компенсаций за санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Италии скептически относятся к европейским санкциям против России. Рим хочет, чтобы ЕС компенсировал расходы за санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера политической партии "Лига" Маттео Сальвини в интервью RTL.

Он отметил, что Италия поддерживает Украину и готова помогать дальше. Однако Сальвини считает, что санкции Евросоюза не влияют на российскую экономику.

"Война продолжается, казна Российской Федерации действительно пополняется деньгами, потому что цифры Международного валютного фонда подтверждают, что до конца года Россия соберет еще 227 миллиардов евро", - заявил он.

Политик считает, что ЕС должен создать "экономический щит" для граждан, как это было в период пандемии коронавируса. Сальвини хочет, чтобы Евросоюз выплачивал компенсации за расходы, которые повлекли антироссийские санкции.

"Пусть Европа, как и в случае с пандемией, сделает щит для защиты семей и бизнеса. Это покроет счета, потому что иначе в сентябре мы рискуем потерять миллион рабочих мест", - отметил итальянский политик.

Напомним, что Еврокомиссия хочет ввести лимит цен на нефть из России для всех стран ЕС.

Также ранее министры G7 согласовали предельную цену на российскую нефть.

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