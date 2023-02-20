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Італія може передати Україні винищувачі, однак є умова, - ЗМІ

Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До річниці російського вторгнення на територію України, може відбутись візит прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Під час поїздки, вона може порушити питання щодо передачі винищувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Repubblica.

Рим може надіслати п'ять військових винищувачів Україні, однак за умови, що він не буде першим "у списку контрибуторів" з міркувань політичної доцільності, і щоб не склалося враження, що він змушений слідувати за хвилею союзників, яку наразі очолює Британія.

Наразі Італія не готова очолити битву за відправку винищувачів ЗСУ через розмаїття поглядів у більшості й через сумніви продовження конфлікту в громадській думці.

Альтернативою поставкам, як зазначає видання, може стати відсутність заперечень для рішення Великобританії передати Україні "кілька десятків Typhoon", однак для цього потрібне схвалення інших європейських країн.

Водночас якщо інші країни розпочнуть перші поставки, Італія може приєднатися до них. Малоймовірно, що Рим погодиться надати Eurofighter або ж F-35. Якщо вже на те пішло, уряд Мелоні надасть перевагу Amx, побудованим консорціумом Італії і Бразилії, або Tornado.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністр оборони України Олексія Резнікова, західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву, у зв'язку з чим, це питання одного-двох місяців.

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