RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия может передать Украине истребители, однако есть условие, - СМИ

Фото: Джорджа Мелони, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

К годовщине российского вторжения на территорию Украины, может состояться визит премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Во время поездки она может поднять вопрос о передаче истребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.

Рим может прислать пять военных истребителей Украине, однако при условии, что он не будет первым "в списке контрибуторов" из соображений политической целесообразности, и в то же время чтобы не создалось впечатление, что он вынужден следовать за волной союзников, возглавляемой Великобританией.

Италия не готова возглавить битву за отправку истребителей ВСУ из-за разнообразия взглядов в большинстве и из-за сомнений касаемо продолжения конфликта в общественном мнении.

Альтернативой поставкам, как отмечает издание, может стать отсутствие возражений для решения Великобритании передать Украине "несколько десятков Typhoon", однако для этого необходимо одобрение других европейских стран.

В то же время, если другие страны начнут первые поставки, Италия может присоединиться к ним. Маловероятно, что Рим согласится предоставить Eurofighter или F-35. Если уж на то пошло, правительство Мелони предпочтет Amx, построенный консорциумом Италии и Бразилии, или Tornado.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, западные страны созрели для передачи боевых самолетов Киеву, в связи с чем, это вопрос одного-двух месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВойна в Украине