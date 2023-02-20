Резніков про терміни передачі Україні винищувачів: це питання одного-двох місяців
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву. На думку міністра, це питання одного-двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в інтерв'ю виданню "Бебель".
На запитання, скільки часу Україні доведеться "боротися" за літаки, глава Міноборони відповів: " Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність вивчати наші екіпажі. А коли вони готові вивчати, це означає, що далі залишаються технічні питання. Моє відчуття - це питання місяців. І коли я говорю "місяців", це один-два".
Також Резніков розповів, скільки літаків Україна має намір отримати від партнерів.
"Ми спершу боротимемося за півсотні, а потім за сотню. Реалістично, якби у нас була сотня літаків з різними можливостями виконання завдань - це був би непоганий кейс. І він реалістичний, тому що кожна країна може дати 10-15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше у Палаті представників Конресу США заявили, що Вашингтон має надати Україні все для перемоги над Росією, у тому числі й винищувачі. Там вважають, що момент для таких постачань, ймовірно, вже настає.
У Франції, у свою чергу, також не виключають постачання винищувачів України. Однак там це питання викликає низку складнощів.
Як відомо, зараз про намір вивчати українських пілотів на сучасних винищувачах заявила лише Велика Британія.
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