Резніков про терміни передачі Україні винищувачів: це питання одного-двох місяців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в інтерв'ю виданню " Бебель ".

На запитання, скільки часу Україні доведеться "боротися" за літаки, глава Міноборони відповів: " Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність вивчати наші екіпажі. А коли вони готові вивчати, це означає, що далі залишаються технічні питання. Моє відчуття - це питання місяців. І коли я говорю "місяців", це один-два".

Також Резніков розповів, скільки літаків Україна має намір отримати від партнерів.