UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Італія і США домовилися збільшити поставки американського газу в Європу

Фото: США збільшать постачання газу в Європу через Італію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Італія і США домовилися поглибити енергетичні зв'язки, включно зі збільшенням поставок скрапленого природного газу (СПГ). Європа продовжує шукати альтернативи російським енергоресурсам після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр енергетики Італії Джилберто Пікетто Фратін і міністр внутрішніх справ США Даг Бургум після переговорів у Римі пообіцяли сприяти "сталому і безпечному" потоку американського СПГ до Європи. При цьому сторони не назвали конкретних обсягів або термінів.

Інвестиції в інфраструктуру

Сторони заявили, що прагнутимуть "заохочуватимуть інвестиції в інфраструктуру для імпорту та регазифікації СПГ в Італії, а також в експортні потужності в США". Це має забезпечити ефективні та стійкі ланцюжки поставок.

Європейський Союз уже робить кроки щодо відмови від імпорту російського газу і СПГ. США мають намір наростити поставки, поки ЄС розриває багаторічні енергетичні зв'язки з Москвою, які впали після 2022 року.

Заяви італійської сторони

"Американський СПГ сприяє безпеці постачань почасти завдяки більшій надійності маршруту зі США в Італію і Європу порівняно з геополітичними ризиками, присутніми на інших маршрутах", - заявив Пікетто Фратін.

За його словами, американський СПГ відіграє ключову роль у зміцненні енергетичної безпеки Європи.

 

Питання про можливе збільшення імпорту американського СПГ Італією обговорювалося у Вашингтоні у квітні. Тоді зустрічалися прем'єр-міністр Джорджа Мелоні і президент США Дональд Трамп.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни мають припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви. Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз зобов'язався закупити американські енергоресурси на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазІталіяСполучені Штати Америки