Італія готує новий пакет військової допомоги для України, - Reuters

Допомога Україні від Італії

Нагадаємо, Італія надала Україні вже дев'ять пакетів військової допомоги. Зокрема, було передано зенітні ракети, артилерійське знаряддя та бронетехніка.

Окрім того, повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакета допомоги.

Водночас нещодавно глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною. За його словами, озброєння може бути використано лише на українській території.

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