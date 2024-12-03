Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - Reuters

С начала полномасштабного вторжения России Италия передала девять пакетов военной помощи Украине, в которые, в частности, вошли две системы ПВО SAMP/T.

По информации источников издания, итальянское правительство предположительно одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года.

Однако собеседники Reuters отказались предоставить подробности. Фактически вся информация об отправлении оружия засекречена.

Отмечается, что для отправки оружия в Украину правительству Италии требуется разрешение парламента, которое действует до конца 2024 года.