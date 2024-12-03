Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - Reuters

Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Вероятно, он будет одобрен до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С начала полномасштабного вторжения России Италия передала девять пакетов военной помощи Украине, в которые, в частности, вошли две системы ПВО SAMP/T.
По информации источников издания, итальянское правительство предположительно одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года.
Однако собеседники Reuters отказались предоставить подробности. Фактически вся информация об отправлении оружия засекречена.
Отмечается, что для отправки оружия в Украину правительству Италии требуется разрешение парламента, которое действует до конца 2024 года.
Напомним, Италия передала Украине уже девять пакетов военной помощи. В частности, были переданы зенитные ракеты, артиллерийские орудия и бронетехника.
Кроме того, сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.
В то же время, недавно глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования оружия, поставляемого Украине, остается неизменной. По его словам, вооружение может быть использовано только на украинской территории.
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