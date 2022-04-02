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Італія готова стати гарантом безпеки нейтрального статусу України, - глава МЗС

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Баку, Субота 02 квітня 2022 14:31
Італія готова стати гарантом безпеки нейтрального статусу України, - глава МЗС Фото: глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни стати гарантом безпеки нейтрального статусу України. Глава МЗС додав, що Рим націлений відмовитися від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Італійський уряд готовий зробити свій внесок у мирний процес та гарантувати нейтралітет України", - цитує агентство Ді Майо.

Міністр підкреслив, що Італія підтримує продовження переговорів України і Росії. Він високо оцінив вжиті Туреччиною дії.

Глава МЗС також зазначив, що Італія підготувала план енергобезпеки і націлена на віддалення від російського ринку. У зв'язку з цим Рим планує посилити співпрацю з країнами Середземноморського регіону.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

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