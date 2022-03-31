Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но после уточнения деталей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.

"Мы (Турция - ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены", - цитирует издание заявление Эрдогана. Турецкий лидер также заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России. "Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось", - добавил Эрдоган.