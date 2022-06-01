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Италия готова помочь в разминировании украинских портов, - МИД

Флаг Италии (Фото: (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Италия может принять участие в разминировании морских портов Украины, чтобы расчистить путь для экспорта сельхозпродукции грузовыми судами. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 Ore.

"Италия настаивает на создании морских коридоров для перевозки продовольственных товаров из украинских портов", — отметил Ди Майо.

Он также подчеркнул, что очень важно очистить акваторию Черного моря от мин перед украинскими портами, несмотря на российские гарантии безопасного транзита грузов. Ди Майо также заявил, что Италия выступает за центральную роль ООН и Турции для проведения и координации этой работы.

Напомним, Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море. Сейчас в акватории моря находится только одно такое судно.

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