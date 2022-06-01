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Італія готова допомогти в розмінуванні українських портів, - МЗС

Прапор Італії (Фото: (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Італія може взяти участь у розмінуванні морських портів України, щоб розчистити шлях для експорту сільгосппродукції вантажними суднами. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore.

"Італія наполягає на створенні морських коридорів для перевезення продовольчих товарів з українських портів", — зазначив Ді Майо.

Він також підкреслив, що дуже важливо очистити акваторію Чорного моря від мін перед українськими портами, незважаючи на російські гарантії безпечного транзиту вантажів. Ді Майо також заявив, що Італія виступає за центральну роль ООН і Туреччини для проведення і координації цієї роботи.

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі. Зараз в акваторії моря знаходиться тільки одне таке судно.

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