Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ
Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського СПГ, адже Італія може обійтися без російського газу.
Про це розповів міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Пікетто-Фратін заявив, що Італія звільнилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо зрідженого природного газу (СПГ), який розглядає Європейська комісія.
"Зараз Італія перебуває в стані навіть взагалі обходитися без російського газу", - сказав міністр.
Санкції проти російського СПГ
Нагадаємо. днями західні ЗМІ повідомляли, що Росія готується до чотирирічної стагнації у сфері СПГ через санкції.
Минулого року санкції проти російського проекту "Арктик СПГ-2" вже запровадили США.
Днями Берлін запропонував запровадити заборону на імпорт російського СПГ до Євросоюзу.
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