Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ

Фото: Італія може підтримати санкції проти російського СПГ (Getty Images)

Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського СПГ, адже Італія може обійтися без російського газу.

Про це розповів міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.