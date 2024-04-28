ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ

Італія, Неділя 28 квітня 2024 17:04
UA EN RU
Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ Фото: Італія може підтримати санкції проти російського СПГ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського СПГ, адже Італія може обійтися без російського газу.

Про це розповів міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пікетто-Фратін заявив, що Італія звільнилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо зрідженого природного газу (СПГ), який розглядає Європейська комісія.

"Зараз Італія перебуває в стані навіть взагалі обходитися без російського газу", - сказав міністр.

Санкції проти російського СПГ

Нагадаємо. днями західні ЗМІ повідомляли, що Росія готується до чотирирічної стагнації у сфері СПГ через санкції.

Минулого року санкції проти російського проекту "Арктик СПГ-2" вже запровадили США.

Днями Берлін запропонував запровадити заборону на імпорт російського СПГ до Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме