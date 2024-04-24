Росія готується до чотирирічної стагнації у сфері СПГ через західні санкції, - Reuters

Експорт зрідженого газу з Росії може стагнувати в найближчі чотири роки. Це пов'язано із західними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання посилається на сценарії, які розглядає Міністерство економіки Росії та називає їх не райдужними.

Зазначається, що в уряді РФ розробили "консервативний" та "стресовий" сценарій. В обох випадках виробництво СПГ стагнуватиме на рівні 38,6 млн тонн на рік у 2025-2027 роках.

Також є "базовий" сценарій, який видання назвало найоптимістичнішим. Він передбачає зростання до 56,6 млн тонн у 2027 році з 33,3 млн у 2023 році. РФ має наміри щодо забезпечення 20% світового ринку ЗПГ до 2030-2035 років порівняно з приблизно 8% на поточний момент. Для цього вона хоче використати свої нові заводи, переважно розташовані в Арктиці.

Санкції впливають на сферу СПГ

При цьому західні санкції створюють перешкоди не в останню чергу для нового проекту "Арктик СПГ-2", який ще не експортував вантажі після попереднього початку виробництва у грудні.

Проект має стати одним із найбільших подібних заводів у Росії з підсумковою річною продуктивністю 19,8 млн тонн СПГ та 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на трьох виробничих установках або лініях. Джерела повідомили, що на заводі призупинено перетворення метану на рідину при температурі мінус 163 градуси за Цельсієм.

А енергетичний гігант "Газпром" також затримав запуск величезного газового комплексу в балтійському порту Усть-Луга після відходу західних компаній, таких як Linde початку конфлікту Росії з Україною в лютому 2022 року. На даний час в Росії є два великі заводи з виробництва ЗПГ. Йдеться про "Ямал СПГ" та "Сахалін-2".