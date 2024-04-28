Италия готова поддержать санкции против российского СПГ

У Рима нет причин выступать против санкций ЕС против российского СПГ, ведь Италия может обойтись без российского газа.

Об этом рассказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Пикетто-Фратин заявил, что Италия освободилась от российского природного газа и не будет иметь проблем с предложенным пакетом санкций ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ), который рассматривает Европейская комиссия.