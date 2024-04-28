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Италия готова поддержать санкции против российского СПГ

Италия, Воскресенье 28 апреля 2024 17:04
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Италия готова поддержать санкции против российского СПГ Фото: Италия может поддержать санкции против российского СПГ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У Рима нет причин выступать против санкций ЕС против российского СПГ, ведь Италия может обойтись без российского газа.

Об этом рассказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Пикетто-Фратин заявил, что Италия освободилась от российского природного газа и не будет иметь проблем с предложенным пакетом санкций ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ), который рассматривает Европейская комиссия.

"Сейчас Италия находится в состоянии даже вообще обходиться без российского газа", - сказал министр.

Санкции против российского СПГ

Напомним. На днях западные СМИ сообщали, что Россия готовится к четырехлетней стагнации в сфере СПГ из-за санкций.

В прошлом году санкции против российского проекта "Арктик СПГ-2" уже ввели США.

На днях Берлин предложил ввести запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз.

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